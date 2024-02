Pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość kontaktowało się z prezydentem Dudą i namawiało go do jakiejś decyzji w sprawie ustawy budżetowej, były rzecznik rządu odparł, że nie wie nic na ten temat. Poinformował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "osobiście na pewno nie kontaktował się w tej sprawie" z Andrzejem Dudą.

Poseł PiS: Marszałek Sejmu postępuje nielegalnie

- Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Część organów państwowych nie uznaje decyzji innych organów państwowych. Jesteśmy w pewnego rodzaju klinczu, który będzie bardzo trudno wyprostować w sytuacji, gdy rządzący nie uznają takich instytucji jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny - mówił poseł. Piotr Müller ocenił też, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy budżetowej nie jest kapitulacją.

"Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia" - tak ruch prezydenta skomentował premier Donald Tusk (PO). - Tu się nie zgodzę. Co znaczy "bez znaczenia"? Kontrola konstytucyjna ma znaczenie, jest określona w konstytucji. TK swoją pracę ma jeszcze do wykonania - powiedział Müller. - Ma znaczenie jeszcze cała reszta pozostała, o której być może Donald Tusk by nie chciał powiedzieć, czyli niezrealizowane obietnice, bo w tym budżecie wielu z nich nie ma, np. kwoty wolnej od podatku, kredytu 0 proc. itd. - zaznaczył polityk PiS.

Były rzecznik rządu odniósł się też do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Uważam, że dzisiaj marszałek Sejmu postępuje nielegalnie, nie dopuszczając do obrad Sejmu posłów Wąsika i Kamińskiego - oświadczył. - Czym innym jest stwierdzenie, czy ustawa czy inne decyzje parlamentu nieprzyjmowane w pełnym gronie są skuteczne czy nie - zastrzegł.