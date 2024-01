- Ja pracuję 26 lat w prokuraturze. Awansowałem za różnych ministrów. Ja nie jestem w żadnym konflikcie z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, którego szanuję. Niestety nie miałem okazji spotkać się z prokuratorem Bodnarem, który porozumiewał się ze mną i innymi prokuratorami na podstawie pism - odparł.

Prokurator Ostrowski dodał, że do dnia zakwestionowania przez Bodnara prawidłowości przywrócenia do służby prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, współpraca zastępców prokuratora generalnego z Bodnarem była dobra „tylko nie towarzyszyła jej rozmowa”.



Zastępca prokuratora generalnego: Chaos w prokuraturze jest olbrzymi

- Ja jestem bardzo zaniepokojony sytuacją kadrową. To, że to nie rodzi środków prawnych, jest jasne. Ale jak ktoś wchodzi komuś do gabinetu, zaczyna urzędowanie, a innej osobie odcina się dostęp do budynku to wiadomo, że stan faktyczny nie odpowiada sytuacji prawnej — mówił też Ostrowski.



- Chaos jest olbrzymi. Jakie mogą być skutki? Jeśli będą podważane nominacje prokuratora Barskiego z jednej strony, a prokuratora Bilewicza z drugiej strony, to może dojść do najgorszej sytuacji, jaką będzie złożenie przez pana Jacka Bilewicza zgody na zastosowanie kontroli operacyjnej, a te kontrole są prowadzane na wniosek służb i sąd może powziąć wątpliwość co do tego, czy tę zgodę wyraziła osoba nieuprawniona i nie uwzględnić takiego wniosku. A to już zagraża bezpieczeństwu państwa — stwierdził.



Ja pracuję 26 lat w prokuraturze. Awansowałem za różnych ministrów Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego

- Prawo mówi samo za siebie. Nie ma drogi innej niż jego przestrzeganie — mówił z kolei prokurator Ostrowski pytany o to czy zamierza podjąć jakieś kroki prawne w związku ze swoją sytuacją.