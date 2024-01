Liderem styczniowego rankingu zaufania CBOS jest Szymon Hołownia, któremu ufa 54 proc. Polaków. Hołownia jest zarazem jedynym politykiem w zestawieniu, któremu w styczniu ufała ponad połowa respondentów.



Sondaż: Spada zaufanie do Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego

W porównaniu do grudnia 2023 roku odsetek deklarujących zaufanie do Hołowni nie zmienił się, wzrósł natomiast (o 3 punkty procentowe) odsetek tych, którzy nie ufają marszałkowi Sejmu (obecnie jest to 31 proc. badanych).



Drugie i trzecie miejsce w badaniu zajęli Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, którym ufa po 46 proc. badanych. Prezydent Polski stracił jednak, w stosunku do grudnia, pięć punktów procentowych zaufania. O 3 punkty procentowe (do 42 proc.) wzrósł natomiast odsetek deklarujących nieufność wobec prezydenta Polski.



W przypadku prezydenta Warszawy odsetek ufających mu nie zmienił się natomiast o 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek tych, którzy deklarują, że nie ufają Trzaskowskiemu (obecnie jest to 35 proc.).



Czwarty w zestawieniu jest prezes PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz (ufa mu 44 proc. badanych, spadek o 3 punkty procentowe), a nie ufa 27 proc.