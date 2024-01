Kancelaria Prezydenta poinformowała w mediach społecznościowych, że oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowano na wtorek na godz. 17:30.

Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że we wtorek 23 stycznia do prezydenta przekazane zostały akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do akt załączony został wniosek o niekorzystanie przez prezydenta z prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, senatora Koalicji Obywatelskiej.

Jak przypomniało Ministerstwo Sprawiedliwości, opinia prokuratora generalnego nie jest dla prezydenta wiążąca.

Prezydent Andrzej Duda i sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Kilkanaście dni temu, 11 stycznia, prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym poinformował, że na prośbę żon skazanych polityków PiS wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda zaznaczył przy tym, że postępowanie zostaje wszczęte "w trybie prezydenckim". Prezydent zwrócił się do prokuratora generalnego Adama Bodnara o zawieszenie wykonania kary i natychmiastowe zwolnienie byłych ministrów. Do tej pory minister sprawiedliwości nie zarządził przerwy w odbywaniu kary przez Kamińskiego i Wąsika.