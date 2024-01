Włodzimierz Czarzasty: Adam Bodnar postawił Andrzeja Dudę pod ścianą

Włodzimierz Czarzasty: Pan Wąsik i pan Kamiński nie są posłami, ich miejsce nie jest na sali sejmowej

- Andrzej Duda nie chciał skorzystać ze swoich uprawnień - mówił o ułaskawieniu Wąsika i Kamińskiego za pomocą procedury opisanej w konstytucji wicemarszałek Czarzasty.



Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zajmą swoich miejsc na sali sejmowej, bo nie są posłami od momentu, gdy sąd wydał wyrok i stwierdził, że są przestępcami Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu

- W tej chwili pan Bodnar postawił go pod ścianą i dał mu argument, by skorzystał ze swoich uprawnień - dodał. Prezydent nie jest związany rekomendacją ministra sprawiedliwości w zakresie niestosowania ułaskawienia. Decyzja w tej sprawie należy do samego prezydenta.



Czarzasty zapewnił, że nawet jeśli prezydent ułaskawi Kamińskiego i Wąsika, to „nie zajmą oni swoich miejsc na sali sejmowej, bo nie są posłami od momentu, gdy sąd wydał wyrok i stwierdził, że są przestępcami”.



- Tak postanowił marszałek Sejmu i w tej sprawie marszałek Sejmu ma m.in. moje wsparcie - dodał Czarzasty.



W czy prezydium Sejmu jest przygotowane na to, że np. PiS będzie blokował mównicę po niedopuszczeniu Wąsika i Kamińskiego do udziału w obradach?