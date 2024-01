Tomasz Grodzki w 2023 roku poleciał samolotami LOT 84 razy. Koszt? 62 tys. zł.

„Fakt”, chcąc dowiedzieć się, dokąd najczęściej latali w minionym roku najważniejsi politycy Senatu, zwrócił się do tej izby z prośbą o wykazy lotów. Senatorowie bowiem – podobnie jak posłowie – nie muszą płacić za swoje krajowe przeloty.

„W ramach umowy z 23.11.2020 r., zawartej między Kancelarią Senatu a Polskimi Liniami Lotniczymi PLL LOT, która obejmuje świadczenie usług w zakresie krajowych przewozów lotniczych senatorów, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. zrealizowane zostały 234 przeloty na łączną kwotę 172 102,32 zł brutto (jednostkowa cena przelotu: 735,48) zł” – poinformowało „Fakt” Centrum Informacyjne Senatu, przedstawiając szczegółowy wykaz krajowych podróży.

Najwięcej latać miał były marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Polityk w ciągu dziesięciu miesięcy ubiegłego roku 84 razy – głównie na trasie Szczecin-Warszawa – kursował samolotami LOT.

Koszt przelotów marszałka Grodzkiego to prawie 62 tys. zł.

19 stycznia 2023 roku Tomasz Grodzki polecieć miał ze Szczecina do Warszawy i tego samego dnia wrócić samolotem do domu. 7 lutego, 7 marca i 5 lipca miejsce miały podobne sytuacje. Jak czytamy, koszt jego przelotów to prawie 62 tys. zł.