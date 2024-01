Niemiecki minister obrony Boris Pistorius: Władimir Putin może zaatakować kraj NATO

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 695 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szefowa MSZ Rumunii mówiła w Davos, że jeśli Rosja nie dozna "strategicznej porażki" na Ukrainie, może nie zatrzymać się na granicy Ukrainy.

„Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla – ostatnio znowu przeciwko naszym przyjaciołom w krajach bałtyckich”, powiedział polityk SPD gazecie „Tagesspiegel”. „Musimy zatem wziąć pod uwagę, że Władimir Putin może pewnego dnia zaatakować nawet kraj NATO”, dodał Boris Pistorius. Nie uważa on, że w tej chwili rosyjski atak jest prawdopodobny. „Nasi eksperci spodziewają się okresu od pięciu do ośmiu lat, w którym może to być możliwe” - powiedział zaznaczając, chce „wstrząsnąć” niemieckim społeczeństwem i żąda gotowości Bundeswehry do wojny.

Służba w wojsku także dla osób bez niemieckiego paszportu

W tym celu już teraz pilnie muszą zostać podjęte środki ostrożności. Pistorius już wcześniej zaproponował koncepcję zmodyfikowanej obowiązkowej służby wojskowej, której szczegóły do kwietnia ma przedstawić jego resort. Jest on również zwolennikiem otwarcia szeregów Bundeswehry dla żołnierzy bez niemieckiego paszportu.

„Nie bylibyśmy pierwszymi siłami zbrojnymi w Europie, które to robią” – powiedział Pistorius. Argumentował, że są w Niemczech ludzie, którzy mieszkają tu od dwóch, trzech pokoleń, a nadal nie mają obywatelstwa niemieckiego.