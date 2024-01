- Zostaniemy sami z panem ministrem. To już jest nasze zadanie. Polityka, cywilny nadzór to jest nasze zadanie w MON. Państwo macie zadania związane z wyjaśnieniem i sprawdzeniem tego, co się działo przez ostatnie osiem lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył, teraz będzie etap bardziej polityczny. Bardzo państwu dziękuję - dodał.

Australia: Dowodzący armii przerwał konferencję ministra

W 2019 roku ówczesny minister obrony narodowej Australii Christopher Pyne zorganizował konferencję prasową, a za jego plecami stali przedstawiciele armii. Gdy pytania dziennikarzy zaczęły dotyczyć kwestii politycznych, konferencję przerwał główny generał australijskiej armii Angus Campbell.

- Bardzo przepraszam. Chciałbym jedynie poprosić oficerów, żeby odeszli, kiedy odpowiada pan na tego typu pytania — powiedział ministrowi.

- Tak oczywiście, bardzo proszę - powiedział minister, a stojący za jego plecami żołnierze opuścili konferencję.