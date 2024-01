Donald Tusk: Duda mówi, że Kamiński i Wąsik są kryształowi, a nie chce ich ułaskawić

W czwartek w Sejmie premier Donald Tusk został zapytany o komentarz do obrony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

- To, że tutaj nastrój siadł bardzo w ławach poselskich PiS-u, to widzimy, trudno im się dziwić, bo właśnie teraz dociera do nich świadomość o wszystkich konsekwencjach przegranych wyborów — powiedział Tusk.

- Nie zmienia mi się nastrój zdziwienia, dlaczego pan prezydent w Polsce i za granicą opowiada jakieś niestworzone rzeczy o więźniach politycznych, deklaruje, że wierzy w ich bezwzględną niewinność, że są czyści, kryształowi, mimo wyroku sądu, a równocześnie nie chce ich ułaskawić - dodał.

Premier podkreślił, że „widzi w tym jakąś - powiem nieładnie — nie za mądrą grę, ale kosztem tych ludzi".