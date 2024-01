Krzysztof Bosak: W mojej ocenie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami

W środę Sejm zagłosował przeciwko odwołaniu z funkcji wicemarszałka Sejmu przedstawiciela Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Za odwołaniem Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu zagłosowało 32 posłów.

Zapytany w RMF FM, czy po głosowaniu politycy Konfederacji otwierali szampana, odpowiedział, że „mały kieliszeczek”. - Zawsze kiedy wniosek Lewicy upada, w Konfederacji pijemy mały kieliszek szampana - mówił.

- Lewica nie tylko zgłosiła bezsensowny wniosek, który nie przekonał żadnego klubu poza Lewica, do tego w debacie nad tym wnioskiem z braku argumentów posunęła się do kilku kłamstw. To jest dziwne, ale nie mam wielkiej sympatii do Lewicy, więc dokonała wczoraj samozaorania i jesteśmy z tego w pewnym stopniu zadowoleni - skomentował.

Krzysztof Bosak: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami

- W mojej ocenie, niestety dla obecnego szefostwa koalicji i marszałka Sejmu, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami. Marszałek Hołownia opiera się na opiniach prawników, którzy mu doradzają. W jakiś sposób wytłumaczyli mu, że wyroki Sądu Najwyższego nie działają, a dokładnie jednej konkretnej izby. Nie bardzo wiem, jak można przyjąć taki punkt widzenia pełnią funkcję państwową. Trzeba uznawać wyroki. Może nam się nie podobać sposób funkcjonowania. Nie podoba mi się, że sędziowie komunistyczni przeszli do sądownictwa w III RP, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, by kontestować wszystkich wyroków sądów. Teraz jest na to moda — powiedział Bosak.