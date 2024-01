Sasina spytano następnie o słowa Jarosława Kaczyńskiego, z kampanii wyborczej, gdy ujawniono tzw. aferę wizową, o tym, że w tej sytuacji nie ma afery o której mówiła ówczesna opozycja?



- Największym kłamstwem 30-lecia było rozdmuchanie tego faktu do niebotycznych rozmiarów, słyszeliśmy o milionach nielegalnych imigrantów, którzy trafili do Polski, choć dziś wiemy, że dotyczy to setek osób — wyjaśnił były wicepremier.



Dziś bez zgody Sejmu i bez zdjęcia immunitetu do więzienia trafili posłowie Jacek Sasin, były wicepremier

- My wyciągnęliśmy konsekwencje polityczne, pan Piotr Wawrzyk nie kandydował do Sejmu. Osoby, które były związane z tym procederem, współpracownicy Piotra Wawrzyka zostali zatrzymani, siedzą w areszcie - dodał.



- Co do tego, że było przestępstwo, nie ma chyba wątpliwości. Nigdy nie zaprzeczaliśmy temu, że miały miejsce nieprawidłowości. Sprzeciwialiśmy się rozdmuchaniu tego — podsumował Sasin.



Jacek Sasin o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku: Prezydent Andrzej Duda już ich ułaskawił

Byłego wicepremiera spytano następnie o to jakie działania podejmuje PiS ws. Wąsika i Kamińskiego.