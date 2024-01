Komisja śledcza ds. Pegasusa. Jest decyzja Sejmu

W środę - drugiego dnia drugiego posiedzenia - o godz. 9:00 Sejm wznowił obrady. Posłowie rozpoczęli pracę od głosowań w kwestii wniosków formalnych oraz w sprawie komisji śledczej ds. Pegasusa.

We wtorek w Sejmie odbyła się debata nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ta ma badać i oceniać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa i innych pokrewnych oprogramowań m.in. przez rząd, prokuraturę, służby specjalne i policję. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa oraz zbadać, czy działania operacyjne prowadzone z wykorzystaniem Pegasusa wobec obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.

Czytaj więcej Polityka Siemoniak: W służbach trwa intensywny audyt dotyczący nielegalnej inwigilacji Jak powiedział w Programie 1 Polskiego Radia koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, „trwa intensywny audyt we wszystkich służbach, który dotyczy nielegalnej inwigilacji”. - Szczególnie z użyciem narzędzi takich jak Pegasus - zaznaczył.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa złożyli w listopadzie ubiegłego roku. Komisja ma zająć się okresem od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r. We wtorek poseł klubu PiS Michał Wójcik zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie powołania komisji, zgodnie z którą komisja miałaby się przyjrzeć działaniom podejmowanym od 2007 roku. Poprawka ta została odrzucona, za jej przyjęcie, było 194 posłów, przeciw - 238.



W środę w pierwszym głosowaniu stosunkiem głosów 238 do 194 Sejm odrzucił trzy wnioski mniejszości, a następnie zgłoszoną poprawkę. Później posłowie przeszli do głosowania nad całością projektu uchwały. Głosowało 432 posłów, większość bezwzględna wynosiła 217. Wszyscy posłowie biorący w głosowaniu zagłosowali za powołaniem komisji śledczej ds. Pegasusa - nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.