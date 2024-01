Kosiniak-Kamysz proponuje „pójście o krok do przodu i przeprowadzenie prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości”, w której swój udział miałby prezydent. - Chciałbym, żebyśmy przedstawili nowy rozdział konstytucji, który zmieni w ogóle cały Trybunał Konstytucyjny — zaproponował.

– PiS nie akceptuje wyniku wyborów, on się nie może pogodzić z przegraną. Prawie 75 proc. frekwencji, najwyższy mandat społeczny w historii, nigdy tylu Polaków nie poszło do wyborów. To, co wyrabiają, to nieakceptowanie rozstrzygnięć wyborczych, to jest woda na młyn przeciwników Polski w świecie. To po prostu bardzo niebezpieczne — ocenił lider PSL.