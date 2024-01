Tomasz Siemoniak: W służbach trwa intensywny audyt dotyczący nielegalnej inwigilacji

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, podkreślił w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia, że "trwa intensywny audyt we wszystkich służbach, który dotyczy nielegalnej inwigilacji”. - Szczególnie z użyciem narzędzi takich jak Pegasus. Kiedy będą jego wyniki, będziemy o nich informowali. Zwracam uwagę, że zapewne w najbliższych dniach będzie powołana komisja śledcza w tej sprawie - powiedział.

Jak zaznaczył Siemoniak, "z pewnością opinia publiczna dowie się bardzo wiele na ten temat". Zdaniem polityka „to jedna z największych afer po 90. roku w polskiej polityce”.

- Przypomnę, że inwigilowano szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku Krzysztofa Brejzę, prokuratorów, różne inne osoby - powiedział Tomasz Siemoniak. Jak zaznaczył, jest to "niesłychanie poważna sprawa i jej wyjaśnienie jest elementarne dla przyszłości polskiej demokracji i praworządności i nie zabraknie nam determinacji, żeby to wyjaśnić”. - Nie może tak być, żeby takie rzeczy się działy, i musimy przyjąć w przyszłości takie regulacje, żeby żadnej władzy takie rzeczy w ogóle do głowy nie przychodziły - dodał koordynator służb specjalnych.

Komisja śledcza ws. Pegasusa

Jednym punktów rozpoczynającego się 16 stycznia posiedzenia Sejmu ma być sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw Pegasusa. Sejmowa komisja śledcza ma zostać powołana do "zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej". Działania mają dotyczyć okresu od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku.