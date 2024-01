Kwaśniewski: Wyjście Kamińskiego przed Pałac jak przedłużenie gestu Kozakiewicza

Aleksander Kwaśniewski: Policja miała obowiązek zatrzymać Kamińskiego i Wąsika zgodnie z przepisami, które wprowadził PiS

- Gdyby można było cofnąć czas doradzałbym zdecydowanie prezydentowi, aby takiego obrazka nie tworzyć. Nie można powiedzieć, że to było działanie całkowicie nieuprawnione. Było jasne, że panowie się znajdują w tym miejscu, policja miała obowiązek — zresztą zgodnie z przepisami, które PiS wprowadził do Kodeksu — obu panów zatrzymać i doprowadzić do ośrodka odosobnienia. Prawnie było to zrobione ok, natomiast z punktu widzenia wizerunkowego — fatalnie. Ale czasu nie cofniemy — mówił też Kwaśniewski.



To wyjście przed Pałac, pokazanie się dziennikarzom, było jakby przedłużenie tego obrazka pana Kamińskiego, który pokazuje gest Kozakiewicza w Sejmie Aleksander Kwaśniewski, były prezydent

Aleksander Kwaśniewski o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika z 2015 roku: Trudno ułaskawiać osoby, które nie zostały skazane

Były prezydent był następnie pytany czy w jego ocenie prezydent Andrzej Duda wykroczył poza swoje uprawnienia ułaskawiając w 2015 roku Kamińskiego i Wąsika po zapadnięciu w ich sprawie wyroku skazującego wydanego przez sąd I instancji (wyrok był na tamtym etapie nieprawomocny).



- Wykroczył, praprzyczyną tego wszystkiego jest tamta decyzja, sprzed ośmiu lat — odparł.



- Prezydent Duda popełnił błąd decydując się na ułaskawienie osób skazanych nieprawomocnie jeszcze, a więc których obejmuje ciągle domniemanie niewinności a dziś mamy tego konsekwencje. Prezydent jest ograniczony poprzednią decyzją i nie chce przyznać się do błędu, tym bardziej, ze w międzyczasie powolny mu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prezydent może w każdym momencie ułaskawiać, co moim zdaniem nie jest zgodne z tym co zapisaliśmy w konstytucji i ze zdrowym rozsądkiem: trudno ułaskawiać osoby, które nie są skazane — dodał.



- Jest wyrok prawomocny i wtedy prezydent może podjąć decyzję o ułaskawieniu. Nie uniewinnieniu, bo to jest domena sądu — zaznaczył.