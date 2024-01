Kaczyński: Premier nie może nikogo mianować na Prokuratora Krajowego

Prezes PiS wygłosił oświadczenie w niedzielę w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Reklama

— To, co się dzisiaj dzieje, to próba wykreowania nowego, nieprzewidzianego przez prawo stanowiska pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego — powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Przepisy nie przewidują istnienia takiego stanowiska, toteż premier nie może na to stanowisko nikogo mianować. Tam, gdzie takie stanowisko jest przewidywane, na przykład w ustawie o policji, tam taka możliwość istnieje — podkreślił.



Czytaj więcej Prawnicy W poniedziałek spotkania Dudy z Barskim, a potem z Tuskiem Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta poinformowała w TVN24, że w poniedziałek rano Andrzej Duda spotka się z Dariuszem Barskim, usuniętym przez premiera Donalda Tuska z funkcji Prokuratora Krajowego. W poniedziałek na godz. 11 zaplanowane jest także spotkanie prezydenta z Donaldem Tuskiem.

- Prokurator Krajowy może swoje uprawnienia w zakresie przez siebie określonym jednemu ze swoich zastępców przekazać. Prokurator Generalny nie może przejąć tych uprawnień Prokuratora Krajowego. Cały ten zabieg stosowany w tej chwili jest zabiegiem bezprawnym. To jest charakterystyczne, wskazuje na stan zamieszania i paniki wywołanej odczuciem zagrożenia, działaniami prokuratorów, którzy mają być odwołani, a którzy prowadzą najróżniejszego rodzaju śledztwa i działania, część z nich jest traktowane przez obecną władzę jako zagrożenie - powiedział.