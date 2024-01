Śmierć Pawła Adamowicza. Zabójstwo podczas finału WOŚP

13 stycznia 2019 roku w Polsce odbywał się finał 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zorganizowało na Targu Węglowym koncert charytatywny „Gdańsk Dla Orkiestry”, trwający od godz. 15.00.

Wieczorem, kilka minut przed godziną 20.00, na scenie pojawił się prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Po krótkim przemówieniu miał odpalić „Światełko do nieba”. Prezydent zwrócił się do mieszkańców swojego miasta. - To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie — mówił Adamowicz, który zasiadał w fotelu prezydenta miasta od ponad dwóch dekad. Dodał, że „Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności”.

Prezydent z pokolenia rozżarzonych głów Nasz dom rodzinny, działalność w opozycji nauczyły Pawła niezwykłej determinacji w dążeniu do celu. To miało wpływ na jego późniejszą aktywność samorządową, na całą prezydenturę – opowiada „Życiu Regionów" Piotr Adamowicz, starszy brat zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska.

Chwilę po przemówieniu na scenę, na której znajdował się Adamowicz, wpadł napastnik z nożem. Zadał politykowi kilka ciosów. Prezydent w ciężkim stanie trafił do szpitala. W nocy z niedzieli na poniedziałek przeszedł operację. Stracił jednak dużo krwi. Lekarzom nie udało się go uratować.