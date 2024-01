Donald Tusk na portalu X: Do takiej roboty mnie wynajęliście

Odwołania od postanowień marszałka Sejmu wniesione przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skierowano do Izby Kontroli SN. Przepisy nie uprawniają marszałka do kierowania tych pism do innych Izb – podkreśliła w wydanym w piątek oświadczeniu Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska.