- Dzisiaj dotarła do nas wiadomość, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydała postanowienie uchylające moje postanowienie. Z sygnatury akt wnosimy, że było to rozpoznane na podstawie dokumentów, które w niewłaściwy sposób przekazał do sądu osobiście pan Wąsik. Otrzymaliśmy pismo, natomiast ja nie uzyskałem jego uzasadnienia. nie wiem na jakiej podstawie Izba postanowiła to moje postanowienie usunąć z obiegu — stwierdził Hołownia.



- Znajdujemy się dziś w następującej sytuacji: ja, jako marszałek Sejmu skierowałem moją korespondencję do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, w obu sprawach, które do tej izby skierowałem. Chciałbym, aby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie — dodał.



- Jeżeli dowiem się, że prezes Izby Pracy czuję się niewłaściwym miejscem do rozpatrzenia tego, to chciałbym o tym wiedzieć. Chciałbym mieć pewność, że jeśli wysyłam korespondencję do Kowalskiego, to odpowiedź otrzymuję od Kowalskiego — wyjaśnił.



Szymon Hołownia: Mandat poselski Mariusza Kamińskiego jest wygaszony, sytuacja Macieja Wąsika niejasna

- Status pana Mariusza Kamińskiego jest jasny, obowiązuje wobec niego decyzja marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego. W związku z tym pan Mariusz Kamiński nie powinien pełnić żadnych funkcji, żadnych obowiązków wynikających z mandatu poselskiego, chyba, że pojawi się w tej sprawie inne orzeczenie sądu, które będziemy analizować - mówił Hołownia.



W kwestii statusu Macieja Wąsika Hołownia przyznał, że jest on dla niego „niejasny” i wypowie się na jego temat, gdy otrzyma „komplet dokumentacji z SN” i gdy „zapozna się ze stanowiskiem tej izby, do której kierował pismo”. - Wtedy będę mógł ocenić z jaką rzeczywistością prawną mamy do czynienia - wyjaśnił.



Hołownia mówił, że cała sytuacja jest dowodem na to, „do czego mogą doprowadzić reformy sądownictwa” prowadzone przez Zbigniewa Ziobrę i Andrzeja Dudę. - Ta degrengolada doprowadziła do tego, że Polak, który idzie do sądu i chce stwierdzić, czy otrzymał spadek po babci może dowiedzieć się z jednego orzeczenia, że dostał spadek po babci, z drugiego, że babcia otrzymała spadek po nim, z trzeciego, że to on jest babcią, a z czwartego, że jest jednak wnukiem — mówił marszałek.