Poseł Kukiz'15 porównał w TV Republika imigrantów do śmieci. Rachoń zareagował

- Żadne to pocieszenie, ale akurat w tym programie (jeszcze na antenie TVP Info — red.) mówiliśmy tu od ponad roku, że Donald Tusk przyjeżdża tu dwie sprawy załatwić: centralizację Europy i kwestię imigracji, i tego paktu. To są dwa główne zadania Tuska: nie zawetować jedno i nie zawetować drugiego. Jednego już nie zawetował - mówił Jakubiak w TV Republika.

Marek Jakubiak mówi, że Niemcy będą wysyłać Polaków imigrantów, którzy „zostali już przebrani”

Jakubiak przekonywał następnie, że do Polski trafią „imigranci, którzy w Niemczech są niepotrzebni”, ponieważ „zostali już przebrani”. Przekonywał, że chodzi o milion osób.



- Co, jeżeli ci imigranci, będą z powrotem przemieszczać się do Niemiec. Pytam się co zrobić, żeby zatrzymać tych imigrantów w Polsce? - pytał też Jakubiak w kontekście kar za imigrantów, których Polska zgodzi się przyjąć, a którzy wrócą następnie do Niemiec.



W tym momencie Rachoń stwierdził, że tę kwestię „podniósł Jan Pietrzak wskazując, że Niemcy mają swoje zbrodnicze doświadczenia”.

- Do Polski ma się relokować kilkaset tysięcy osób, którzy są nam obcy kulturowo, nie mają zamiaru się tu relokować, nie mają zamiaru budzić się tu z zadowoleniem — mówił też Jakubiak.

- Nie ma żadnych granic, nie ma żadnej podziałki. Mogą nam przydzielić każdą kwotę jaką chcą. Przyjmiemy kilkaset tysięcy, ale to będzie ciągle mało — kontynuował stwierdzając, że „tylko kilka procent imigrantów chce pracować” i tych, jak mówił, Niemcy będą chcieli zatrzymać w swoim kraju.