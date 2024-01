Donald Tusk: Kaczyński nie udaje. Otwarcie mówi o tym, jak widzi media publiczne

Czytaj więcej energia Miotła Tuska: nominanci PiS tracą stanowiska w JSW i Lasach Państwowych Rada Nadzorcza JSW odwołała Wojciecha Kałużę ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju. Jednocześnie powierzyła Tomaszowi Cudnemu pełnienie obowiązków do dnia powołania nowego zastępcy prezesa ds. rozwoju. Stanowisko stracił także dotychczasowy dyrektor Lasów Państwowych.

Premier odniósł się również do informacji, że prezes PiS Jarosław Kaczyński o 3 w nocy dzwonił do prezesa TVP. - To chodziło o to, czy TVP była wyłączona, czy też nie. To nie oznacza żadnej zależności, to jest po prostu pytanie o to czy coś działa, czy nie działa. Każdy polityk, każdy obywatel może to pytanie zadać, jeśli jakąś osobę zna — tłumaczył na konferencji prasowej Kaczyński.

- Ja wróciłem o tej porze do domu i chciałem zobaczyć co w telewizji - mówił w czasie konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, prezes PiS, pytany o sprawę nocnego telefonu do prezesa TVP, o którym opowiadał wcześniej w rozmowie z Radiem Wnet.

Donald Tusk: Jarosław Kaczyński to nie jest perspektywa wyjścia z kryzysu dla PiS

- Uprzedzałem, że Polki i Polacy dowiedzą się, dlaczego z taką zaciekłością PiS i funkcjonariusze PiS-u pracujący w telewizji publicznej będą bronić tego stanu posiadania. Są dwie motywacje: bezprecedensowe nadużycia finansowe związane z niebywałymi zarobkami czołowych funkcjonariuszy propagandy. Jest też polityczny powód, istotny dla prezesa Kaczyńskiego. (...) Nie jest w stanie zaakceptować sytuacji, gdy telewizja publiczna nie jest na jego telefon. Oni tam robili dokładnie to, co chcieli. Znaleźli wykonawców. Kaczyński nie udaje, otwarcie mówi o tym, jak wyobraża sobie rolę mediów publicznych. Wolne media, media niezależne, były w jego ocenie światem wrogim. Wszystko, co jest niezależne, jest dla niego światem wrogim. Media publiczne, w jego ocenie, powinny być do jego dyspozycji. Powinny być tarczą i mieczem dla PiS-u. Bój o media jest o to, jakie będzie Polska za kilka lat — mówił Tusk.

Premier wypowiedział się także na temat ostatnich inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości, w tym interwencje poselskie w TVP Info, marsz zaplanowany na 11 października i ogłoszone złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra kultury.

- Wydaje się, że te pomysły i inicjatywy, także te niezrozumiałe wypowiedzi podczas dzisiejszej konferencji prasowej, pokazują, że Jarosław Kaczyński to nie jest perspektywa wyjścia z kryzysu dla Prawa i Sprawiedliwości. Każdego dnia wszyscy to widzą coraz wyraźniej — ocenił Tusk.