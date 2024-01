Senator z USA o napływie imigrantów: Stany Zjednoczone są pełne

- To nie jest skomplikowane — oświadczył Graham.



O kryzysie migracyjnym na południowej granicy USA Graham mówił, że jest to „przewidywalny wynik złych wyborów politycznych poczynionych po tym, gdy Joe Biden został prezydentem”.



Senator z USA mówi, że pod rządami Donalda Trumpa będą „masowe deportacje” z USA

Graham mówił też, że obecnie priorytetem jest uszczelnienie granicy południowej USA. Jak mówił „nie może wrócić do Karoliny Południowej (jest senatorem z tego stanu — red.) i mówić o pomocy dla Ukrainy czy Izraela, jeśli granica jest dziurawa”. Senator nawiązał w ten sposób do debaty jaka toczy się w Kongresie — Biały Dom apeluje do Kongresu, by ten podjął decyzję w sprawie dodatkowych 60 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, tymczasem Partia Republikańska domaga się powiązania tej pomocy ze środkami na ochronę południowej granicy USA.



Zdaniem Grahama prezydent USA Joe Biden powinien skorzystać z „Prawa 42”, przepisów z 1944 roku, które pozwalają na ograniczenie napływu imigrantów do USA ze względu na zagrożenie zdrowia publicznego

Senator przekonywał też, że jeśli Donald Trump zostanie prezydentem USA po wyborach, które odbędą się jesienią 2024 roku, wówczas ci, którzy są w USA nielegalnie, zostaną deportowani. - Będą masowe deportacje pod rządami Donalda Trumpa — zapowiedział senator.



Określenia, że Stany Zjednoczone są „pełne” użył w przeszłości właśnie Trump — w 2019 roku pisał na Twitterze, że USA mogą być zmuszone zamknąć granicę z Meksykiem, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają napływu nielegalnych imigrantów na granicę z USA. „Nasz kraj jest pełny” - napisał wówczas Trump.