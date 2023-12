Donald Tusk o pieniądzach z KPO: Załatwione. PiS: Dziękujemy również za święta

Donald Tusk w kampanii wyborczej zapowiadał, że dzień po wygraniu wyborów uda się do Brukseli i odblokuje środki z KPO dla Polski. Naszemu krajowi przysługuje z unijnego Funduszu Odbudowy ok. 60 mld euro. Polska jest zarazem — jedynym oprócz Węgier — krajem, do którego środki te dotychczas nie płynęły ze względu na spór Polski z Komisją Europejską dotyczący przestrzegania w Polsce praworządności.



Tusk udał się do Brukseli dzień po uzyskaniu wotum zaufania dla swojego rządu w Sejmie. Wówczas na konferencji z szefową UE Ursulą von der Leyen ogłoszono, że do końca roku do Polski trafi 5 mld euro z KPO.



Waldemar Buda z PiS: Dziękujemy również za +7 stopni Celsjusza dzisiaj

Na łamach „Rzeczpospolitej” Anna Słojewska wyjaśniała jednak, że chodzi o pieniądze o które wnioskował jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.



Do tego faktu, ironicznie, odniósł się we wpisie w serwisie X były minister ds. europejskich w rządzie Mateusza Morawieckiego, Waldemar Buda. „Dziękujemy również za święta w tym roku i za +7 stopni Celsjusza dzisiaj” - napisał.