Prof. Rafał Chwedoruk o wojnie o TVP: PiS wiele ryzykuje, rząd ma komfort

Poseł, senator czy europoseł w roli ulicznego buntownika to chyba nie jest prosty do zrozumienia obrazek Prof. Rafał Chwedoruk, politolog

- PiS, mimo tego, że jest partią numer jeden w Sejmie, mimo tego, że wciąż jest główną siłą na prawicy, znalazło się jednak na krawędzi wielopoziomowego kryzysu. Kryzysu wynikającego zarówno z problemu sukcesji władzy, ale nader wszystko z utraty władzy, a także z ujawnionej struktury demograficznej, struktury przestrzennej elektoratu, zresztą ujawnionej nie po raz pierwszy, która mówiąc w skrócie utrudnia funkcjonowanie PiS jako partii w najbliższych latach. Kierownictwo tej partii podjęło cały cykl działań, które mają na celu konsolidację wewnętrzną tej formacji. Podjęcie bardzo radykalnych działań, głoszenie daleko idących treści, powoduje, że każdy musi się do nich odnieść. Jeśli się z tym nie zgodzi, to dla PiS jako formacji, lepiej aby zerwał z nią teraz, niż w ogniu kolejnej kampanii wyborczej. Forma politycznego spektaklu, którego głównym aktorem jest prawica, przewyższa treść - ocenił politolog.



A czy walka o media nie jest jednak elementem walki o władzę w Polsce?



- Dziś kontrola polityczna nad mediami publicznymi bardzo ułatwia sprawowanie władzy, ale nie jest to już tak znaczące jak w pierwszych latach polskiej transformacji. Dla PiS wpływ na media publiczne jest dużo ważniejszy niż np. dla PO, choćby dlatego, że z wielu powodów ta formacja nie ma np. zaplecza w wielkomiejskiej klasie średniej, nie odnajduje zbyt wielu sympatyków w świecie kultury, nauki czy nawet wśród środowisk nauczycielskich, nie cieszy się także wielką sympatią w świecie mediów, gdzie poglądy liberalne — w naszym przypadku — zdają się najczęściej spotykanymi. Dlatego PiS musiał budować swoją siłę oddziaływania na świat zewnętrzny przez media publiczne, a w istocie robił to w sposób bardzo krótkoterminowy, który wręcz przyczynił się do izolacji tej partii. Miast wykorzystać takie media, które mają olbrzymie audytorium, do tworzenia „szarej strefy”, która byłaby atrakcyjna dla wyborców wahających się, PiS uczyniło z istotnej części kanałów informacyjnych medium przekazu do najbardziej zdeterminowanych, oczekujących jednoznacznej, czarno-białej wizji świata i zapłaciło za to w kampanii wyborczej — odparł.



Prof. Rafał Chwedoruk o politykach PiS: Z rządowej limuzyny na barykadę? Trudne do wyobrażenia

Prof. Chwedoruk wskazał też, że działania posłów PiS, takie jak okupacja budynków mediów publicznych, mogą być dla byłej partii rządzącej ryzykowne.