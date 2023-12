Co da postawienie TVP w stan likwidacji? Wiceminister: Wykorzystaliśmy sytuację

A co zmieni stan likwidacji?



- Jest dużo bardziej elastyczny prawnie, niż to co było wcześniej. Nie trzeba czekać na decyzję sądu dotyczącą wpisu (do KRS). Otwarty stan likwidacji powoduje też zmianę sytuacji finansowej, pracownicy są bezpieczniejsi — wyliczał.



Michał Gramatyka o finansowaniu TVP: Tylko z budżetu, jak w Wielkiej Brytanii

Gramatyka był też pytany o to z czego media publiczne mają finansować swoje działanie bez miliardowej dotacji z budżetu.



- Myślę, że pieniędzy w tym biznesie jest wiele, a też jest bardzo dużo możliwości optymalizacji kosztów, oszczędności. Jest mnóstwo programów, mnóstwo kanałów. Trzeba dokonać audytu, zobaczyć gdzie można zaoszczędzić - stwierdził.



- Ja jestem zwolennikiem rozwiązań brytyjskich — tam telewizja publiczna jest zapisana w aktach ustawowych, wraz ze swoim finansowaniem, natomiast nie może generować środków z reklam - dodał.



- Ja uważam, że media publiczne powinny zostać odchudzone ze wszystkich wodotrysków, fajerwerków i pełnić funkcję informacyjną - mówił też Gramatyka. Jego zdaniem media publiczne powinny być finansowane wyłącznie z budżetu.