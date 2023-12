Europoseł PiS pisze do komisarzy UE i pyta czy zajmują się działaniem polskiego rządu

Ze zrzutu ekranu zamieszczonego przez europosła w sieci wynika, że napisał on mail nie tylko do komisarza ds. sprawiedliwości Reyndersa, ale też do Very Jourowej, wiceszefowej KE i komisarz ds. wartości i przejrzystości.



O co europoseł PiS pyta unijnych komisarzy?

„Czy Komisja Europejska analizuje status prawny następujących polskich mediów: TVP, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej (PAP)?” - pyta w mailu do unijnych komisarzy Rzońca.



„Czy Komisja Europejska ocenia pozaustawowe działania rządu Donalda Tuska, które doprowadziły do nielegalnego przejęcia wyżej wymienionych mediów?” - tak brzmi drugie pytanie.