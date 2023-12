Sasin mówił też, że decyzje ws. TVP nie są decyzjami Bartłomieja Sienkiewicza lecz „de facto podejmuje je Donald Tusk”.



- To jawne złamanie prawa. Polska jest dziś krajem, w którym prawo przestało się liczyć - stwierdził.



Sasin zarzucił też nowej większości naruszenie ustaw i konstytucji oraz działanie za pomocą ustaw.



- Jeśli nawet odwołać się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (na który powołał się minister Bartłomiej Sienkiewicz — red.) to on jasno powiedział, że to nie minister może takie decyzje podejmować, tylko KRRiT. Sienkiewicz powołuje się na wyrok, który kwestionuje to, co zrobił. To hipokryzja, łamanie prawa, tego się nie da obronić. Prawo brutalnie zostało złamane — mówił.



Jacek Sasin o sytuacji w TVP: Mówi o zamachu stanu w Polsce

Były wicepremier stwierdził też, że w Polsce doszło do „zamachu stanu”.