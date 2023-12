- Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, jest to bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, wyrok ten zasługuje na pogardę - podsumował Kamiński.



Maciej Wąsik: Zostaliśmy prawomocnie ułaskawieni

Maciej Wąsik mówił z kolei, że on i Kamiński „nie czują się winni, nie czują się skazani” i że „zostali prawomocnie ułaskawieni przez pana prezydenta”.



Wyrok zasługuje na pogardę. Zawsze działaliśmy zgodnie z polskim prawem, swoim sumieniem - dodał. Mariusz Kamiński, były szef MSWiA

- To co się działo w sądzie, to tak jakby powtórnie kogoś sądzić za tą sprawę... Będąc w CBA dotknęliśmy afery na szczytach władzy. Nie było to działanie polityczne, bezprawne. To co robiliśmy w CBA było zgodne z prawem. Powinniśmy stanąć przed sądem, gdybyśmy tego nie zrobili — dodał.



- Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie odpowiedział na pytanie do niego i stwierdził, że prezydent miał prawo zastosować prawo łaski — mówił też Kamiński.



