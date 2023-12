Po uchwale Sejmu czas na ruchy ze strony rządu ws. TVP

A prezydent Duda we wtorek zabrał głos w sprawie mediów publicznych. W piśmie do marszałka Hołowni zastrzegł, że „zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji”.

Nie będzie wykluczeń

Bogdan Zdrojewski, przedstawiciel wnioskodawców uchwały w trakcie sejmowej debaty zastrzegł, że celem nowej koalicji jest przede wszystkim „przywrócenie w mediach publicznych dziennikarstwa”, oraz prowadzenie racjonalnej polityki, jeśli chodzi o wydatki. Zdrojewski odnosząc się do wypowiedzi polityków prawicy zastrzegł, że do mediów, do TVP będą zapraszani zarówno politycy PiS, jak i Konfederacji, tak aby w TVP mogła się toczyć „prawdziwa debata” między przedstawicielami różnych opcji politycznych. – Media trzeba przywracać zgodnie z Konstytucją, z prawem, w trosce o dziedzictwa materialne, w tym archiwa oraz zasoby ludzkie. Trzeba zadbać o to dziedzictwo, by było wykorzystywane zgodnie z polską racją stanu. Do tego potrzebny jest albo likwidator, albo prokurent, albo kurator ustanowiony przez sąd. W uchwale jest wezwanie do działania – mówił Zdrojewski z sejmowej trybuny.