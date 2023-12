Przemysław Czarnek kontra Szymon Hołownia. Padły słowa o zmianie marszałka

Czarnek przemawiając w imieniu klubu parlamentarnego PiS „zgłosił wniosek formalny”, bo „wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych”.

Przemysław Czarnek wypomina Bartłomiejowi Sienkiewiczowi wejście ABW do redakcji „Wprost”

Były minister edukacji i nauki określił w ten sposób uchwałę ws. zmian w mediach publicznych, która wpłynęła do Sejmu we wtorek rano.



- Sam pan marszałek powiedział dzisiaj, że to jest uchwała która jest tylko opinią Sejmu. Mam pytanie na jakiej podstawie chcecie zobligować ministra kultury i dziedzictwa narodowego, by w okresie przejściowym do czasu uchwalenia rozwiązań legislacyjnych podjął odpowiednie działania? - pytał Czarnek.



Minister wypomniał następnie obecnemu ministrowi kultury, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, że w 2014 roku, w momencie wybuchu tzw. afery taśmowej, podległe mu ABW „pacyfikowało redakcję 'Wprost'”, która opublikowała taśmy z nielegalnych podsłuchów w warszawskich restauracjach.