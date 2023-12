„Koszulka oczywiście nawiązuje do zagaszenia przez posła Brauna żymiańskich zapędów w polskim sejmie. Aj waj! Ale to było dobre!” – w taki sposób (pisownia oryginalna) jeden ze sprzedawców, oferujących swoje produkty na Allegro, opisał T-shirt z nadrukiem, przypominającym tabliczkę przeciwpożarową. Na charakterystycznym czerwonym kwadracie widniała gaśnica z literą „B”, gasząca żydowski świecznik.

T-shirt można było kupić za 65 zł, ale oferta jest już nieaktualna. Usunął ją serwis Allegro, podobnie jak kilkadziesiąt innych przedmiotów, nawiązujących do akcji posła Konfederacji Grzegorz Brauna, gdy użył gaśnicy proszkowej do zgaszenia chanukii, zapalonej zgodnie z 17-letnim zwyczajem w Sejmie.

Z Allegro znikają kontrowersyjne gadżety

Braun został ukarany finansowo przez prezydium Sejmu i wykluczony z dalszej części posiedzenia, a jego wyczyn obiegł serwisy informacyjne na całym świecie. Choć skrytykowała go cała klasa polityczna, niektórym przypadł on do gustu, o czym świadczą przedmioty, które natychmiast trafiły do sprzedaży na największej platformie handlowej w Polsce. To głównie kubki i koszulki, z których część przedstawia zmodyfikowane tabliczki przeciwpożarowe. Jednak nie tylko. Jednym z oferowanych przedmiotów był nawiązujący do popularnej kreskówki kubek „strażak Braun”. Pojawiały też bardziej kreatywne znaki graficzne. Np. wizerunek gaśnicy z dorysowanym świecznikiem chanukowym i napisem „Szczęść Boże, niech gaśnica dopomoże”. Chodzi o to, że „Szczęść Boże” to pozdrowienie, od którego wystąpienia rozpoczyna Braun.

Gadżety już usunięto z Allegro dzięki działaniom stowarzyszenia antyfaszystowskiego Nigdy Więcej. To ostatnie zaczęło oficjalnie współpracować z serwisem w 2019 roku po tym, gdy „Rzeczpospolita” nagłośniła fakt, że na Allegro można było kupić przedmioty nawiązujące do Trzeciej Rzeszy. Odtąd Nigdy Więcej zgłasza administratorowi serwisu oferty, które mogą łamać regulamin Allegro i polskie prawo.