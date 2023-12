Antoni Macierewicz zwołał posiedzenie podkomisji smoleńskiej. Jest reakcja rządu

- Wydanie tego raportu, przekazanie tego raportu do Trybunału Praw Człowieka, właśnie pan (Donald - red.) Tusk, jak rozumiem, uważa za zagrożenie dla (prezydenta Rosji Władimira - red.) Putina, a chroni Putina za wszelką cenę, chroni Putina już od 2010 roku, od 10 kwietnia, kiedy oddał mu cały proces badania dramatu smoleńskiego, wbrew prawu, łamiąc polskie prawo, które zakładało, że ma być wspólna komisja polsko-rosyjska, a nie konwencja chicagowska, która dotyczyła tylko lotów, które nie są wojskowymi, nie są państwowymi, tylko są cywilnymi. Złamał prawo i nadal łamie prawo - twierdził w rozmowie z Polsat News Antoni Macierewicz.

Czytaj więcej Polityka Antoni Macierewicz o likwidacji komisji smoleńskiej dowiedział się z konferencji w MON? - Nie zwykłem rozmawiać z panem Macierewiczem. Jemu decyzja ministra zostanie dostarczona - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk (PO), odnosząc się do decyzji MON o likwidacji kierowanej przez posła PiS Antoniego Macierewicza podkomisji smoleńskiej.

Antoni Macierewicz: Minister nie może odwołać członków podkomisji smoleńskiej

Poseł PiS mówił też raporcie z 2022 r. - Jest powszechnie znany, obecny na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z 10 tysiącami stron załączników do tego raportu i zlikwidowany przez pana Władysława Kosiniaka-Kamysza przedwczoraj - zaznaczył.

- W zamian za to pan Kosiniak-Kamysz uznał, że prawdziwym powodem dramatu jest wina polskich pilotów, tak jak mówiła pani (przewodnicząca Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Tatiana - red.) Anodina - wina polskich pilotów, wina pana prezydenta, wina generała (dowódcy Sił Powietrznych Andrzeja - red.) Błasika. To są kłamstwa i pan Donald Tusk świetnie wie, że to jest kłamstwo, ma pełny materiał dowodowy, wskazujący na to, że to jest oszustwo, że to jest kłamstwo, a mimo to broni Putina - kontynuował były szef MON.

Antoni Macierewicz przekonywał, że minister obrony narodowej nie może odwołać członków podkomisji smoleńskiej. - Może to zrobić tylko wtedy, jeżeli przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego sformułuje taką tezę, zwróci się do ministra, żeby daną osobę wyłączyć z komisji. To jest obowiązek przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Nic nie wiem o tym, żeby taki dokument był. Nie został taki dokument pokazany. Mam wrażenie, że podobnie jak z innymi kwestiami pan Kosiniak-Kamysz działa po prostu bezprawnie, działa przemocą - oświadczył.