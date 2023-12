Sondaż: Czy rząd Donalda Tuska będzie lepszy niż rząd Mateusza Morawieckiego?

Skład rządu Donalda Tuska:

Donald Tusk (KO) - premier



Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - wicepremier, minister obrony narodowej



Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) - wicepremier, minister cyfryzacji



Maciej Berek (bezpartyjny), urząd ministra – członek Rady Ministrów



Adam Bodnar (bezpartyjny) - minister sprawiedliwości



Agnieszka Buczyńska (Polska 2050) - minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca

Komitetu ds. Pożytku Publicznego



Borys Budka (KO) - minister aktywów państwowych



Marzena Czarnecka (bezpartyjna) - minister przemysłu



Andrzej Domański (KO) - minister finansów



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) - minister rodziny, pracy i polityki społecznej



Jan Grabiec (KO), minister-członek Rady Ministrów



Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) - minister klimatu i środowiska



Krzysztof Hetman (PSL) - minister rozwoju i technologii Marcin Kierwiński (KO) - minister spraw wewnętrznych i administracji



Dariusz Klimczak (PSL) - minister infrastruktury



Katarzyna Kotula (Nowa Lewica) - minister do spraw równości



Izabela Leszczyna (KO) - minister zdrowia



Sławomir Nitras (KO) - minister sportu i turystyki



Barbara Nowacka (KO) - minister edukacji



Marzena Okła-Drewnowicz (KO) - minister do spraw polityki senioralnej



Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) - minister funduszy i polityki regionalnej



Czesław Siekierski (PSL) - minister rolnictwa i rozwoju wsi



Tomasz Siemoniak (KO) - minister, członek Rady Ministrów



Bartłomiej Sienkiewicz (KO) - minister kultury i dziedzictwa narodowego



Radosław Sikorski (KO) - minister spraw zagranicznych



Adam Szłapka (KO) - minister do spraw Unii Europejskiej



Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) - minister naukiU