- Sama zapowiedź, że rozumie to i chce wspólnotę budować, było niezwykle ważne. Jedna deklaracja tu nie wystarczy, ważniejsze są gesty, zachowanie w kolejnych dniach, budowanie krok po kroku takiego ducha: różnimy się, ale potrafimy ze sobą rozmawiać - odparł.



Aleksander Kwaśniewski: Jarosław Kaczyński bardzo sobie zaszkodził nazywając Donalda Tuska "niemieckim agentem"

Następnie Kwaśniewski był pytany o nazwanie przez Jarosława Kaczyńskiego Donalda Tuska z sejmowej mównicy "niemieckim agentem". Czy Tusk powinien za to pozwać prezesa PiS?



- Jeżeli będzie pozywał, to będzie wzmacnianie tego sporu. Kaczyński powinien ponieść kary regulaminowe. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński sam sobie zrobił kłopot. Wychodząc na mównicę w takim momencie, po odśpiewaniu hymnu, gdy już było blisko tego polskiego "Kochajmy się", on wychodzi z takim tekstem, niczym nieuzasadnionym: to pokazuje, że jest mocno odklejony od rzeczywistości; dramatycznie zapiekły; w sposób niezrozumiały, niejako w odruchu Pawłowa, reaguje na wypowiedzenie nazwiska Lech Kaczyński. Ale udowadnia nam rzecz najważniejszą: jeśli ktoś zastanawiał się skąd była ta kampania nienawiści wobec Tuska, to für Deutschland, to już nie będziemy mówić, że to wymysł dziennikarza, PR-owca, czy Jacka Kurskiego. Wiemy, że to on był człowiekiem, który narzucił tę narrację, to kłamstwo, żywił się tą podłością. To ogromna rysa na jego wizerunku - ocenił były prezydent.



- Tą wypowiedzią zaszkodził sobie. Ja bym na miejscu Tuska żadnych pozwów nie formułował - dodał. - Tusk nie powinien się w to mieszać, tego typu oskarżenia konsolidują zwolenników Tuska - mówił też.



- Tuskowi nie zaszkodzi to wystąpienie Kaczyńskiego, Kaczyńskiemu bardzo zaszkodzi - podsumował