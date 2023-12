Nowy sondaż: We Wroclawiu wygrywa Sutryk, KO na trzecim miejscu

Wybory samorządowe odbędą się dopiero w kwietniu, ale równolegle z procesem tworzenia nowego rządu startują przymiarki do kolejnej kampanii wyborczej - również personalne, w największych miastach. Jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Prezydentem miasta od 2018 r. jest Jacek Sutryk, który już zapowiedział ponowny start w wyborach. "Rzeczpospolita" poznała wyniki wewnętrznego badania, które na zlecenie środowiska Sutryka przeprowadziła w mieście pracownia Opinia24.

Wybory prezydenckie we Wrocławiu: Jacek Sutryk faworytem

W badaniu przeprowadzonym w dniach 27 listopada-1 grudnia Sutryk zdobył poparcie 39 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się potencjalna kandydatka PiS, Mirosława Stachowiak-Różecka, która ma w tym sondażu 20 proc. Na trzecim miejscu, z wynikiem 16 proc., znalazł się poseł KO i szef dolnośląskich struktur partii, Michał Jaros. Pozostali potencjalni kandydaci odnotowują niższe wyniki. Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców może liczyć na 4 proc, a Robert Grzechnik z Konfederacji ma 1 proc. 21 proc. respondentów wskazuje, że zagłosowałoby na innego kandydata. Badanie przeprowadzono metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców miasta.

Jak komentuje te wyniki sam prezydent? - Na dziś skupiam się na mieszkańcach i ich potrzebach, a nie na wyborach. Jednocześnie z radością czekam na nowy rząd Donalda Tuska, który - jestem przekonany - da nową energię samorządom, które PiS blokował odbierając im dochody i niezbędne narzędzia do pracy - mówi Jacek Sutryk "Rzeczpospolitej". Pytamy też o dalsze plany polityczne. - Wrocław nie gra w partyjne szachy, bo nasza siła tkwi w duchu wspólnoty, a nie w układach partyjnych. Jesteśmy miastem, które tworzą ludzie pełni pasji i dumy z tego, skąd pochodzą. Nasze decyzje kształtują mieszkańcy, którzy każdego dnia budują nasze miasto swoją ciężką pracą i zaangażowaniem. To jest prawdziwa esencja Wrocławia. Do poparcia zapraszam, jak zawsze, także wszystkie środowiska polityczne, którym drogi jest samorządny Wrocław - mówi prezydent miasta.