Czytaj więcej Polityka Donald Tusk zapowiada pierwsze decyzje, ujawnia nazwiska ministrów Kandydat nowej większości na premiera, Donald Tusk, po raz pierwszy spotkał się z wszystkimi kandydatami na ministrów w swoim rządzie. Zapowiedział, że w nowym roku wypłacone zostanie 800+. Mówił, że dwa tygodnie działania rządu Mateusza Morawieckiego "kosztują Polskę gigantyczne pieniądze". Tusk potwierdził też obsadę części ministerstw.

Kiedy zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska? Prezydent Andrzej Duda nie zamierza zwlekać

W rozmowie radiową Trójką prezydencka minister Małgorzata Paprocka poinformowała, że nie będzie żadnych opóźnień w sprawie powołania nowego rządu.

- Nie jest żadną tajemnicą, pan prezydent podkreśla to od dobrych kilku tygodni, że na pewno nie będzie zwlekał z wykonaniem czynności konstytucyjnych - powiedziała.

- Na razie jeszcze pierwszy krok się na zakończył, więc poczekajmy na decyzję Sejmu co do pierwszego kroku, a potem wszystko w gestii parlamentu, państwa posłów co do zgłoszenia kandydata na premiera i na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Trudno dzisiaj na sto procent mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć - dodała.

Paprocka nie wyklucza, że do zaprzysiężenia nowego rządu dojdzie w środę przed południem.