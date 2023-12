Co może być miodem lub szynką? Wiceminister Kowalski zainicjował rewolucyjne zmiany

Trzeci projekt opublikowano przed kilkoma dniami i dotyczy owadów jadalnych, których rzekome próby wprowadzenia do polskiej diety przed kilkoma miesiącami elektryzowały opinię publiczną. Projekt przewiduje, że na tzw. nowej żywności unijnej ma się znaleźć znak graficzny z konikiem polnym i adnotacją „zawiera owady jadalne”. Formalnie jako opiekuna projektu wskazano wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, jednak Janusz Kowalski twierdzi, że on jest jego inicjatorem.

Czwartym projektem jest wskazany na wstępie, zakazujący m.in. wegańskich szynek. Zainteresowane podmioty dostały 5 grudnia tylko jeden dzień na wysyłanie uwag do projektu. Wszystko zapewne po to, by mógł on być przyjęty jeszcze przed powołaniem rządu Donalda Tuska.

Ten pośpiech powoduje drwiny opozycji. – Wygląda to trochę tak, jakby rząd 14-dniowy chciał zostawić po sobie tylko zakaz wegańskiej szynki. Przypomina to sceny z „Misia” Barei przedstawiające proces powstawania filmu propagandowego „Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta”. Przy czym tutaj raczej powinno się mówić o „ostatniej paróweczce wiceministra Kowalskiego” – mówi posłanka KO Katarzyna Piekarska.

Szerokie konsultacje?

Janusz Kowalski odpowiada, że projekty wcale nie pojawiły się w ostatniej chwili, bo są znane i popierane zarówno przez producentów miodów, jak i wędlin. Np. w jednym z wpisów na Facebooku wymienił sześć organizacji z branży mięsnej pozytywnie opiniujących ostatni z projektów. – Dopiero od kilku dni nadzoruję departament, który umożliwił mi przygotowanie tego rozporządzenia. Jako polityk nie mam problemu z decyzyjnością. Pokazujemy, że walczymy do końca – mówi Kowalski.

Problem w tym, że – jak zauważa Piekarska – w procesie konsultacji pominięto producentów roślinnych zamienników wędlin. – To przecież również polskie firmy, będące przedstawicielami szybko rozwijającej się branży. Jeszcze kilka lat temu wegańskie produkty można było kupić tylko w wyspecjalizowanych sklepach, dziś są na półkach w każdym markecie i sięga po nie coraz więcej konsumentów – mówi. – To wszystko wygląda na próbę politycznego zaistnienia wiceministra w samej końcówce rządów PiS – dodaje posłanka.

To jednak nie koniec. Janusz Kowalski liczy na to, że nowy rząd będzie kontynuował jego linię, zakazując nadawania nazw udających mięso kolejnym produktom wegańskim. I zapowiada, że do Sejmu trafi wkrótce poselski projekt dotyczący podobnej tematyki.