Ze względu na kontrowersje, jakie wywołał projekt tzw. ustawy wiatrakowej, Paulina Hennig-Kloska miała stracić szansę na objęcie ministerstwa klimatu. Nową osobą typowaną na to stanowisko jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. W rozmowie z RMF FM polityk odniósł się do tych doniesień. - Moją kandydatką na ministrę klimatu jest Paulina Hennig-Kloska, mojego środowiska politycznego również - powiedział Gramatyka. - Nie cieszę się z tego, co spotyka Paulinę Hennig-Kloskę. To jest osoba skrajnie uczciwa, bardzo pracowita, bardzo mocno zaangażowana i świetnie znająca temat. Mam nadzieję, że przetrwa tę zawieruchę medialną wokół ustawy - dodał.

- Jeżeli gospodarz chce na swojej posesji wybudować mały wiatrak, to ten projekt ustawy pozwalał mu zrobić to w odległości 300 m od zabudowań. Kropka - powiedział Michał Gramatyka o przepisach dotyczących budowy wiatraków, które kilka dni temu Polska 2050 dołączyła do ustawy zamrażającej ceny prądu.

Polityk zapytany został także, czy wie, kto dokładnie był autorem rozwiązań pozwalających na postawienie wiatraka w odległości 300 metrów od zabudowań. - W momencie, w którym podpisaliśmy się pod projektem ustawy, bierzemy za niego odpowiedzialność. Mój podpis również znajduje się pod projektem - stwierdził Gramatyka.

Michał Gramatyka: Nie znam składu rządu Donalda Tuska

Czy poseł Polski 2050 zna skład nowego rządu Donalda Tuska? - Nie, nie znam. Poznamy go pewnie 11 albo 12 grudnia - powiedział Gramatyka, który miał być przymierzany do funkcji wiceministra cyfryzacji. - Nikt mi nie proponował stanowiska wiceministra, aczkolwiek prowadziłem rozmowy. W momencie, gdy zakreślaliśmy obszary, za które moglibyśmy wziąć odpowiedzialność, wskazałem, że cyfryzacja do takich obszarów u mnie należy. Rozmawiałem o tym z szefem klubu Polski 2050 - stwierdził polityk.