Lech Wałęsa oskarżony o fałszywe zeznania

Generał Czesław Kiszczak w 1993 roku planował działania wywarcia wpływu na Lecha Wałęsę. Przyznał się również do likwidacji akt Departamentu IV MSW, który zajmował się inwigilacją Kościoła. Tak wynika z listu odnalezionego w amerykańskim archiwum przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia. Dokument nie był do tej pory znany polskim historykom. To jedno z wielu odkryć zespołu badawczego redakcji „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia. Rzucają one nowe światło na historię Polski ostatnich kilkudziesięciu lat.