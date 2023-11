Kidawa-Błońska była pytana czy większa liczba kobiet rządzie jest zjawiskiem pozytywnym.



- Ogólnie kobiety poprawiają jakość rządu, bo lepiej pracują zespołowo - odparła.



Małgorzata Kidawa-Błońska o rządzie Mateusza Morawieckiego: Rząd na niby

Czy w takim razie marszałek Senatu pochwali Mateusza Morawieckiego za to, że w jego nowym rządzie ponad połowa członków to kobiety?



- Gdyby to był prawdziwy rząd, gdyby to było naprawdę, pogratulowałabym premierowi takiej determinacji, że tyle kobiet jest w tym rządzie. Ale ten rząd jest na niby i te kobiety są w nim na niby. Patrzyłam z przykrością jak do takiego spektaklu zaangażowano kobiety, które nie będą miały szansy się wykazać - odparła.