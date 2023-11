Sondaż: Prezydent Andrzej Duda traci przez PiS

Prezydent Andrzej Duda powierzył misję stworzenia nowego gabinetu Mateuszowi Morawieckiemu, mimo że PiS nie ma większości parlamentarnej niezbędnej do rządzenia, a nie Donaldowi Tuskowi, który przedstawił głowie państwa swój plan na rządzenie z niezbędną większością koalicyjną.

– Notowania prezydenta będą szły w dół, bo zainwestował za bardzo w PiS, zarówno w trakcie ostatnich lat rządów PiS, jak i podczas kampanii parlamentarnej i po niej, co widzimy każdego dnia, a czego zwieńczeniem będzie zaprzysiężenie nowego rządu, który nie będzie w stanie rządzić – zwraca uwagę dr Oczkoś. Podobnego zdania jest prof. Flis, którego złe notowania Dudy nie zaskakują. – Nie jest zaskoczeniem negatywna ocena prezydenta Dudy, gdyż mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, jak wskaźniki popularności prezydenta Lecha Kaczyńskiego po ustaniu władzy PiS – zauważa socjolog.

Mirosław Oczkoś: Notowania prezydenta Dudy będą szły w dół

Ostatnie sondaże Lecha Kaczyńskiego były dla niego fatalne w drodze o reelekcję po zmianie władzy, gdy rządzić przestała koalicja PiS–LPR–Samoobrona, a stery władzy przejęła koalicja PO–PSL. Badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini z 29 marca 2010 roku wskazywały na zajęcie przez Lecha Kaczyńskiego drugiego miejsca, po Bronisławie Komorowskim, z poparciem wynoszącym 18,7 proc. – Duda nie uczy się na błędach mistrza i brnie w kierunku sondażowego dna Lecha Kaczyńskiego – zauważa dr Mirosław Oczkoś. Ekspert uważa, że „notowania prezydenta będą szły w dół, wprost proporcjonalnie do notowań PiS, które będzie rozliczane po zmianie władzy”.

Czytaj więcej Polityka Rozmowa Konfederacja-Morawiecki. "Na temat rządu było króciutko" - Powtórzyliśmy naszą deklarację, że nie ma szansy na wspólny rząd - powiedział po rozmowach polityków Konfederacji z premierem Mateuszem Morawieckim (PiS) wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Andrzej Duda cieszy się największym zaufaniem w sondażach zaufania polityków. Czy badania IBRiS nie stoją w sprzeczności do sondaży CBOS dotyczących rankingu zaufania do polityków? – Nie, ponieważ w rankingach zaufania to urząd prezydenta RP z automatu cieszy się zaufaniem, a nie osoba go sprawująca. Tak było chociażby w przypadku Bronisława Komorowskiego, który cieszył się wysokim zaufaniem i przegrał z kretesem wybory – tłumaczy dr Mirosław Oczkoś.