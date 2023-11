Rząd Scholza zaplątał się we własne sieci

W takiej sytuacji koalicja rządowa skazana jest na trwanie, co jest jednoznaczne z wielkimi cięciami wydatków praktycznie na wszystko z wyjątkiem Bundeswehry, której specjalny fundusz (100 mld euro) ma inne umocowanie prawne.

Mowa jest jednak o obcięciu pomocy dla Ukrainy, a także o zasadach utrzymania hojnego systemu pomocy 1,1 mln uchodźcom ukraińskim. W grze jest też zmniejszenie pomocy socjalnej dla bezrobotnych, niedawno podniesionej do takiego poziomu, że praca przestaje się opłacać.

Jest wprawdzie rozwiązanie w postaci zniesienia konstytucyjnego hamulca ograniczającego zaciąganie nowych długów do poziomu 0,35 proc. PKB ( to około 12 mld euro). Ale to wymaga większości konstytucyjnej w Bundestagu, co bez udziału opozycji jest niemożliwe. A ta stawia warunki poniżające dla rządu.