Izabela Leszczyna o kosztach zniesienia limitów NFZ: Pacjent dwa razy nie wytnie wyrostka

Leszczyna była pytana o doniesienia, zgodnie z którymi ma objąć urząd ministra zdrowia w rządzie Donalda Tuska.



Reklama

Izabela Leszczyna: Mamy gotowy rząd

- Wszystko zależy od premiera Donalda Tuska. Mamy gotowy rząd, jeśli tylko Mateusz Morawiecki - nie chcę użyć zbyt ostrych słów na to co robi były premier - przestanie robić tę szopkę, wtedy Donald Tusk ogłosi rząd. Mamy cały rząd - odparła.



Czytaj więcej Polityka Nieoficjalnie. Wiadomo, kto obejmie stanowisko ministra zdrowia Szefową resortu zdrowia ma być Joanna Mucha z ugrupowania Szymona Hołowni, Polski 2050 - podaje nieoficjalnie Onet.

- Wiele osób mówi, że nigdzie na świecie nie ma takiego systemu ochrony zdrowia, który by zadowalał ludzi. Coś w tym jest. Natomiast w każdej dziedzinie życia po ośmiu latach rządów PiS-u, który totalnie zaniedbał usługi publiczne, jest sporo do zrobienia - dodała.



- To, co powinno być celem przyszłego ministra zdrowia, to to, abyśmy dłużej żyli w lepszym zdrowiu - podsumowała.