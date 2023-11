W czasie konferencji prasowej Morawiecki przedstawiał m.in. plany dotyczące edukacji z tzw. dekalogu polskich spraw, w oparciu o który szef rządu chce zbudować większość w obecnym Sejmie, w którym PiS zdobył 194 mandatów - o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość.



Mateusz Morawiecki zaprasza do swojego "eksperckiego" rządu

- Inwestycja w nasze dzieci, młodzież, to najlepsza inwestycja jaką sobie możemy wyobrazić, czemu daliśmy wyraz. My mamy tutaj wiarygodność. Przecież temu właśnie służyło 500plus - odbudowie godności dzieci, likwidacji ubóstwa wśród dzieci. Dlatego chcemy zwiększyć wydatki do poziomu 6 proc. PKB na edukację i szkolnictwo wyższe - mówił Morawiecki.



- Także znaczące zwiększenie i zmiana sposobu wynagradzania nauczycieli na wzór mechanizmów fińskich. Widzę podobne propozycje u części opozycji: zwiększenie wynagrodzeń w zamian za większą liczbę godzin spędzanych z uczniami. Także wyższe wynagrodzenia na uczelniach wyższych, docelowo 2 proc. PKB na naukę - wyliczał szef rządu.



- Wiemy jak to kontynuować. Zapraszamy parlamentarzystów innych formacji do naszego rządu, który będzie rządem eksperckim, ponadpartyjnym, by móc realizować te postulaty - zaapelował premier.