Marek Jakubiak ostrzega Szymona Hołownię. "Zwrócę mu uwagę"

We wtorek w serwisie internetowym Sejmu podano, że trzej posłowie wybrani z list KW PiS - Paweł Kukiz, Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko - założyli koło poselskie Kukiz'15.

Reklama

W środę Jacek Nizinikiewicz zapytał Marka Jakubiaka, dlaczego kandydował on z list Prawa i Sprawiedliwości, ale nie chce wstąpić do klubu PiS. - Lista Prawa i Sprawiedliwości miała być listą Zjednoczonej Prawicy. My startowaliśmy jako Kukiz'15 i to wyraźnie zaznaczyliśmy, nawet na listach wyborczych było to zaznaczone, "członek partii Kukiz'15". Tutaj wydaje się, że nie powinno być wątpliwości - odparł poseł.

Kukiz, Jakubiak i Sachajko mają "odbudować Kukiz'15 ze zgliszcz"

Marek Jakubiak przekonywał, że w czasie kampanii wyborczej używał "własnej retoryki" oraz "naszych własnych postulatów".

- Dostaliśmy się do Sejmu dzięki naszej pracy. Przypomnę, że nas wyznaczono (na listach - red.) na miejsca praktycznie niebiorące, oprócz Pawła Kukiza i Jarosława Sachajki. Ja dostałem ósme miejsce - dodał.