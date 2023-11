Kłótnia o palec posła Polski 2050. Sprawa skończy się w sądzie

Piotr Borys, poseł KO, również biorący udział w programie stwierdził natychmiast, że "Zimoch to kulturalny człowiek" i zarzucił Jabłońskiemu "niewybaczalne zachowanie".



Borys w czasie programu zadzwonił też do Zimocha, a ten nazwał Jabłońskiego "totalnym kłamcą".



- Jest pan pozbawioną jakichkolwiek zasad nie tylko dobrego wychowania. To jest skandal, co pan mówi. Jestem zbulwersowany - stwierdził. O geście zaprezentowanym na zdjęciu Zimoch mówił, że jest to "dłoniozachowanie" polegające na podpieraniu twarzy, co ma zdarzać mu się często.



Paweł Jabłoński przeprosił po programie, w mediach społecznościowych

Zimoch stwierdził też, że jeśli Jabłoński go nie przeprosi, wówczas spraw znajdzie finał w sądzie. Wiceszef MSZ odparł, że "jedynie pokazywał zdjęcie".