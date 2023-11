Konfederacja złożyła projekty z obietnicami opozycji. Krzysztof Bosak: Cokolwiek się nie stanie, zyskamy

- Ale rzeczywiście, marszałek Hołownia złożył cały szereg deklaracji, wśród nich to, że nie będzie zamrażarki sejmowej. Jeśli rozumieć to dosłownie to znaczy, że po złożeniu projekty będą poddawane od razu pracy - dodał współprzewodniczący Konfederacji.

Czytaj więcej Polityka Krzysztof Bosak został wicemarszałkiem Sejmu dzięki głosom PiS Gdyby nie głosy klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na wicemarszałka Sejmu, nie otrzymałby miejsca w prezydium izby niższej parlamentu.

Bosak: Życzę Platformie, żeby realizowała obietnice

Wicemarszałek Sejmu był w RMF FM dopytywany o złożone przez Konfederację projekty. Powiedział, że według projektu jego partii kwota wolna od podatku byłaby automatycznie indeksowana, czyli stanowiłaby dwunastokrotność pensji minimalnej, ale wynosiłaby nie mniej niż 60 tys. zł. - Nasza propozycja to była dwunastokrotność pensji minimalnej, Platforma Obywatelska postanowiła nas przelicytować dając 60 tysięcy, bo według naszej formuły to byłoby 51 tys. zł w przyszłym roku - i my idziemy Platformie na rękę. Wzięliśmy ich rozwiązanie i dodaliśmy do swojego projektu, już jest złożony - mówił Krzysztof Bosak.

Czy Platforma poprze projekt Konfederacji? Wicemarszałek - w poprzedniej kadencji szef koła Konfederacji - ocenił, że najpierw politycy PO będą badać stan finansów publicznych, a tematu nie ma w umowie koalicyjnej podpisanej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę. - Życzę im, że jeśli stan finansów publicznych będzie przyzwoity, to żeby obietnice realizowali - powiedział Bosak. - To dobry standard uprawiania polityki, my chcemy ich zachęcić - zaznaczył.

Krzysztof Bosak nie zgodził się z opinią, że zgłoszenie przez Konfederację projektów to "trollowanie". - Dlaczego pan uważa próbę realizacji swojego programu za trollowanie? To bardzo nihilistyczna wizja polityki - mówił do prowadzącego.