Marszałek Szymon Hołownia: Mam wątpliwości co do kandydatury Elżbiety Witek

- Co do kandydatury pani marszałek Witek ja mam poważne wątpliwości co do tej kandydatury. Jeśli zostanie zgłoszona ja te wątpliwości wyrażę - powiedział marszałek Sejmu. Nowa większość parlamentarna zarzuca Witek, że ta ograniczała prawa opozycji i dopuszczała się nieprawidłowości, np. w postaci reasumpcji przegranego przez PiS głosowania, w czasie prowadzenia obrad Sejmu.



Hołownia zapowiedział, że KO, Polska 2050, PSL i Nowa Lewicą chcą, aby "głosowanie całej koalicji demokratycznej było zgodne".

Szymon Hołownia: Zdarzały się przypadki, gdy stanowisko w prezydium Sejmu nie było obsadzone

A czy możliwe jest, że PiS - po odrzuceniu kandydatury Witek - nie będzie miał wicemarszałka w Sejmie? Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że nie ma żadnego planu "B" jeśli kandydatura Witek zostanie odrzucona.



- To nie jest decyzja marszałka Sejmu. To decyzja ugrupowań, które zasiadają w parlamencie. To Sejm zdecyduje. Zdarzały się przypadki, gdy stanowisko w prezydium Sejmu nie było obsadzane przez kilka posiedzeń. PiS ma prawo do miejsca w prezydium Sejmu, nikt tego prawa kwestionować nie zamierza - podkreślił Hołownia dodając, że "jeśli pojawiają się wątpliwości" co do kandydata, to "posłowie mają prawo wyrazić je w głosowaniu".