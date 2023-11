Czytaj więcej Polityka Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji 13 listopada pracę zainaugurował Sejm X kadencji wybrany w wyborach z 15 października. Tego dnia po raz pierwszy zbierze się też Senat XI kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu swój rząd do dymisji poda Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda mówił w Sejmie, że opowiada się za "koalicją polskich spraw", która jednak "nie musi być koalicją rządową", lecz może być "szeroką koalicją parlamentarną".



O potrzebie powstania takiej koalicji mówił też premier Mateusz Morawiecki.



Prezydent Andrzej Duda proponował "koalicję polskich spraw" w 2020 roku

Prezydent Duda mówiąc o "koalicji polskich spraw" nawiązał do własnej wypowiedzi z lipca 2020 roku. Przed II turą wyborów prezydenckich ubiegający się o II kadencję prezydent Duda wystąpił z apelem do "wszystkich polityków, którzy podzielają takie m.in. wartości, jak dobro rodziny i wspólnota kulturowa", po czym sprecyzował, że apeluje do "PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji".