- Chciałem powiedzieć o tych ostatnich czterech latach, a także o pewnych wspólnych mianownikach tych czterech lat. Pierwszym wspólnym mianownikiem naszych czterech czy ośmiu lat, pewną nowością w polskiej polityce, może nie absolutną nowością, ale w takim natężeniu czymś zupełnie wyjątkowym, była wiarygodność realizacji tych zapowiedzi, które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom. Powinno to być coś oczywistego, ale nie było to powszechnie stosowaną walutą polityczną i dlatego chcę podkreślić wagę tego - mówił w Sejmie ustępujący premier Mateusz Morawiecki.

- Chcę podziękować panu prezydentowi za oświadczenie, które złożył i powiedział o tym, że będzie chciał mnie desygnować na funkcję Prezesa Rady Ministrów. Będę chciał również nakłonić Wysoką Izbę do tego, by poparła mnie w tej funkcji, która została mi powierzona. Bardzo dziękuję, panie prezydencie - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki w Sejmie: Postawiliśmy twarde weto i nie przyjęliśmy nielegalnych imigrantów

- Po pierwsze wiarygodność, ale drugim wspólnym mianownikiem, takim praźródłem naszego sukcesu w dziedzinie spraw społecznych, co jest chyba powszechnie dość doceniane w polskim społeczeństwie, a zwłaszcza po stronie lewicowej, która przecież tak często podnosi wagę spraw społecznych, to na naprawa finansów publicznych państwa - kontynuował.

- Kryzys pandemiczny, kryzys COVID 19. Ten kryzys, który mógł doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości setek, tysięcy firm i jednocześnie do tego, aby Polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju. Nie tylko obroniliśmy poprzez nasze tarcze antykryzysową, tarczę finansową, miliony miejsc pracy uratowaliśmy od bankructwa setki, tysiące firm, ale również w naszym kraju nie dochodziło do selekcji pacjentów, co miało miejsce we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji - wskazał Morawiecki.

Premier mówił również o stanowisku rządu w sprawie relokacji migrantów. - Postawiliśmy twarde weto i nie przyjęliśmy nielegalnych imigrantów - mówił.